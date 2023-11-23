Предтечевская (Скворцова) Феодосия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Предтечевская (Скворцова) Феодосия Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Скворцов Дмитрий Иванов

Мать: Скворцова Надежда Николаева

Рождение ребёнка
1857

Сын: Предтечевский Дмитрий Алексеев

Отец ребёнка: Предтечевский Алексей Иоаннов

Предтечевский Дмитрий Александрович (1857 - ?) Родился в семье священника села села Вощажникова Ростовского уезда Александра Предтечевского. По окончании Ярославской духовной семинарии исправлял должн... Показать все
Рождение ребёнка
28.02.1859

Сын: Предтечевский Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Предтечевский Алексей Иоаннов

Рождение ребёнка
14.08.1860

Сын: Предтечевский Александр Алексеев

Отец ребёнка: Предтечевский Алексей Иоаннов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Предтечевский Василий Алексеев

Отец ребёнка: Предтечевский Алексей Иоаннов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Предтечевский Николай Алексеев

Отец ребёнка: Предтечевский Алексей Иоаннов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Предтечевский Алексей Иоаннов

Смерть
Неизвестно
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