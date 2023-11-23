Предтечевская (Скворцова) Феодосия Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
1857
Сын: Предтечевский Дмитрий Алексеев
Отец ребёнка: Предтечевский Алексей Иоаннов
Предтечевский Дмитрий Александрович (1857 - ?) Родился в семье священника села села Вощажникова Ростовского уезда Александра Предтечевского. По окончании Ярославской духовной семинарии исправлял должн... Показать все
Рождение ребёнка
28.02.1859
Сын: Предтечевский Иоанн Алексеев
Отец ребёнка: Предтечевский Алексей Иоаннов
Рождение ребёнка
14.08.1860
Сын: Предтечевский Александр Алексеев
Отец ребёнка: Предтечевский Алексей Иоаннов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Предтечевский Василий Алексеев
Отец ребёнка: Предтечевский Алексей Иоаннов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Предтечевский Николай Алексеев
Отец ребёнка: Предтечевский Алексей Иоаннов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно