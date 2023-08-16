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Питкевич Игорь Петрович
Питкевич Игорь Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1957
Пол
Мужской
Отец
Петкевич Петр Иванович
Мать
Добыш Антонина Павловна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец:
Петкевич Петр Иванович
Мать:
Добыш Антонина Павловна
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