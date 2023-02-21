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Нефедовский Кирилл Антипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Нефедовский Антип Иванович

Мать: Нефедовская Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Нефедовская Матрена Кирилловна

Мать ребёнка: Нефедовская Вера Андреевна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Нефедовская Парасковья Кирилловна

Мать ребёнка: Нефедовская Вера Андреевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Нефедовский Афанасий Кириллович

Мать ребёнка: Нефедовская Вера Андреевна

Рождение ребёнка
14.11.1851

Сын: Нефедовский Филипп Кириллович

Мать ребёнка: Нефедовская Вера Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нефедовская Вера Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Бревновская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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