Нефедовский Кирилл Антипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Нефедовская Матрена Кирилловна
Мать ребёнка: Нефедовская Вера Андреевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Нефедовская Парасковья Кирилловна
Мать ребёнка: Нефедовская Вера Андреевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Нефедовский Афанасий Кириллович
Мать ребёнка: Нефедовская Вера Андреевна
Рождение ребёнка
14.11.1851
Сын: Нефедовский Филипп Кириллович
Мать ребёнка: Нефедовская Вера Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бревновская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно