Туманова Юлия Андрияновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1930
Дата смерти05.05.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1955
Дочь: Бунькова Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.10.1959
Дочь: Бунькова Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Четкарино, Пышминский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.2018