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Туманова Юлия Андрияновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1930

Дата смерти

05.05.2018

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1955

Дочь: Бунькова Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.10.1959

Дочь: Бунькова Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Четкарино, Пышминский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буньков Дмитрий Лаврентьевич

Смерть
05.05.2018