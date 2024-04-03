Иванов Александр Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1925
Дата смерти03.01.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дронова (Дронова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
14.08.1952
Сын: Иванов Александр Александрович
Мать ребёнка: Дронова (Дронова) Ольга Ивановна
Смерть
03.01.1994
Красногорск Московская обл.