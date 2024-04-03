Иванов Александр Ильич 31.08.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Александр Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1925

Дата смерти

03.01.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова (Дронова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
19.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова (Дронова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
14.08.1952

Сын: Иванов Александр Александрович

Мать ребёнка: Дронова (Дронова) Ольга Ивановна

Смерть
03.01.1994
Красногорск Московская обл.

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