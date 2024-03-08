Приступина (Лагунова) Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1956
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1956
Рождение ребёнка
22.10.1977
Дочь: Воличенко Наталья Петровна
Отец ребёнка: Приступин Петр Иванович
Рождение ребёнка
08.08.1981
Сын: Приступин Евгений Петрович
Отец ребёнка: Приступин Петр Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1986
Дочь: Ковалёва Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Приступин Петр Иванович