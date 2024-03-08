Приступина (Лагунова) Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приступина (Лагунова) Тамара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1956

Отец: Логунов Александр Владимирович

Мать: Лагунова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
22.10.1977

Дочь: Воличенко Наталья Петровна

Отец ребёнка: Приступин Петр Иванович

Рождение ребёнка
08.08.1981

Сын: Приступин Евгений Петрович

Отец ребёнка: Приступин Петр Иванович

Рождение ребёнка
13.07.1986

Дочь: Ковалёва Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Приступин Петр Иванович

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