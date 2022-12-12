Спиридонова (Федотова) Евдокия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова (Федотова) Евдокия Марковна

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Место рождения

Тит-Ары, Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

1930

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Тит-Ары, Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
08.09.1957

Сын: Спиридонов Руслан Семенович

Отец ребёнка: Спиридонов Семен Дмитриевич

Хатылыма, Мегино-Кангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
1988
Ломтука, Мегино-Кангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
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