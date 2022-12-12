Спиридонова (Федотова) Евдокия Марковна
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1957
Сын: Спиридонов Руслан Семенович
Отец ребёнка: Спиридонов Семен Дмитриевич
Хатылыма, Мегино-Кангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
1988
Ломтука, Мегино-Кангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)