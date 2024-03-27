(Исхакова) Алима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фейсханов Мотыгулла
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фейсханов Мотыгулла
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фейсханов Мотыгулла
Смерть
1980