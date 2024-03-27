(Исхакова) Алима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Исхакова) Алима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фейсханов Мотыгулла

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Мотыгулла

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Мотыгулла

Смерть
1980

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