Суровцев Тарас
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Масленникова Анна Тарасовна
Мать ребёнка: Суровцева Ульяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
05.05.1902
Сын: Суровцев Никанор Тарасович
Мать ребёнка: Суровцева Ульяна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно