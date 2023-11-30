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Суровцев Тарас

Место рождения

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Масленникова Анна Тарасовна

Мать ребёнка: Суровцева Ульяна Фёдоровна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
05.05.1902

Сын: Суровцев Никанор Тарасович

Мать ребёнка: Суровцева Ульяна Фёдоровна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровцева Ульяна Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
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