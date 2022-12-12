Лядова - Денисова Хиония Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814 ст.
Отец ребёнка: не указан
Денисово, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Лядов Федор Калинникович
Рождение ребёнка
13.05.1827 ст.
Дочь: Гликерия Федоровна
Отец ребёнка: Лядов Федор Калинникович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно