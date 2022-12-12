Лядова - Денисова Хиония Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лядова - Денисова Хиония Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Денисов Иван Иванович

Отец ребёнка: не указан

Денисово, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Лядов Федор Калинникович

Малой Дровосек, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1827 ст.

Дочь: Гликерия Федоровна

Отец ребёнка: Лядов Федор Калинникович

Малой Дровосек, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лядов Федор Калинникович

Смерть
Неизвестно
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