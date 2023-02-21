Глебова (Глебова) Просковья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1922
Дочь: Игумнова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Глебов Сергей Андреевич
Карпели, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Глебов Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глебова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Глебов Сергей Андреевич
Смерть
Неизвестно