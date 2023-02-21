Глебова (Глебова) Просковья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебова (Глебова) Просковья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1922

Дочь: Игумнова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Глебов Сергей Андреевич

Карпели, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глебов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Глебов Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глебова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Глебов Сергей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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