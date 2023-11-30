Петр Ерофеев
Место рождения
Дата рождения1774 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.
Отец: Ерофей Мартимьянов
Мать: не указана
Исповед. ведомости за 1798, 1799.
Бракосочетание
21.06.1796 ст.
Жена: Васса Алексеева
Рождение ребёнка
04.07.1797 ст.
Сын: Андрей Петров
Мать ребёнка: Васса Алексеева
Восприемник д. Кобылино Василий Панкратов
Рождение ребёнка
01.03.1799 ст.
Восприемник д. Устье Дениса Антонова жена Федосья Алексеева
Рождение ребёнка
01.03.1801 ст.
Восприемник д. Кобылино Семена Трифонова жена Татьяна Тимофеева.
Рождение ребёнка
12.11.1802 ст.
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Васса Алексеева
Восприемник д. Кобылино отставной солдат Василий Иванов. Метрики 1780-1805.
Рождение ребёнка
01.03.1805 ст.
Восприемник тетка Петра Ерофеева Татьяна Кириллова.
Смерть
Неизвестно