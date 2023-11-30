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Петр Ерофеев

Место рождения

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1774 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.

Отец: Ерофей Мартимьянов

Мать: не указана

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Исповед. ведомости за 1798, 1799.
Бракосочетание
21.06.1796 ст.

Жена: Васса Алексеева

Рождение ребёнка
04.07.1797 ст.

Сын: Андрей Петров

Мать ребёнка: Васса Алексеева

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино Василий Панкратов
Рождение ребёнка
01.03.1799 ст.

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Васса Алексеева

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Устье Дениса Антонова жена Федосья Алексеева
Рождение ребёнка
01.03.1801 ст.

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Васса Алексеева

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино Семена Трифонова жена Татьяна Тимофеева.
Рождение ребёнка
12.11.1802 ст.

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Васса Алексеева

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино отставной солдат Василий Иванов. Метрики 1780-1805.
Рождение ребёнка
01.03.1805 ст.

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Васса Алексеева

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник тетка Петра Ерофеева Татьяна Кириллова.
Смерть
Неизвестно
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