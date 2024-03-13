Аршинова (Тарасова) Анастасия Викторовна
Место рожденияАрчаглы-Аят
Дата рождения30.07.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1992
Арчаглы-Аят
Рождение ребёнка
30.09.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аршинов Сергей Аркадьевич
Челябинск, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
09.07.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аршинов Сергей Аркадьевич
Челябинск, Челябинская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно