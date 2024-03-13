Аршинова (Тарасова) Анастасия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАршинова (Тарасова) Анастасия Викторовна

Аршинова (Тарасова) Анастасия Викторовна

avatar

Место рождения

Арчаглы-Аят

Дата рождения

30.07.1992

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

1966 г.р.

Муж

1991 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1992

Отец: Тарасов Виктор Владимирович

Мать: Тарасова Светлана Васильевна

Арчаглы-Аят
Рождение ребёнка
30.09.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аршинов Сергей Аркадьевич

Челябинск, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
09.07.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аршинов Сергей Аркадьевич

Челябинск, Челябинская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аршинов Сергей Аркадьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close