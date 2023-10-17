(Дыхтан) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дыхтан) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1917

Дата смерти

03.06.1937

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1917

Отец: Дыхтан Свиридон Алексеевич

Мать: ?

Смерть
03.06.1937
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