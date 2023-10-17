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(Дыхтан) Анна
(Дыхтан) Анна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.02.1917
Дата смерти
03.06.1937
Пол
Женский
Отец
Дыхтан Свиридон Алексеевич
1880 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ИТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1917
Отец:
Дыхтан Свиридон Алексеевич
Мать:
?
Смерть
03.06.1937
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