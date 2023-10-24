(Осипова) Агафья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Осипова) Агафья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1883

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1883

Отец: Осипов Афанасий Алексеевич

Мать: Анна Григорьевна

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