Сосновская Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосновская Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

02.01.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1910

Сын: Сосновский Василий Максимович

Отец ребёнка: Сосновский Максим Евстафьевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Сосновский Иван Максимович

Отец ребёнка: Сосновский Максим Евстафьевич

Смерть
02.01.1972
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