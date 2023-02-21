Сосновская Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти02.01.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1910
Сын: Сосновский Василий Максимович
Отец ребёнка: Сосновский Максим Евстафьевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Сосновский Иван Максимович
Отец ребёнка: Сосновский Максим Евстафьевич
Смерть
02.01.1972