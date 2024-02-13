Домника Данилова
Место рождения
Дата рождения1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.
Отец: Даниил Алексеев
Мать: Агафья Митрофанова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Гаврилов
Отставной солдат
Рождение ребёнка
20.10.1833 ст.
Дочь: Прасковья Никитина
Отец ребёнка: Никита Гаврилов
Рождение ребёнка
18.12.1836 ст.
Сын: Ефим Никитин
Отец ребёнка: Никита Гаврилов
Рождение ребёнка
19.02.1838 ст.
Дочь: Агафья Никитина
Отец ребёнка: Никита Гаврилов
Смерть
Неизвестно