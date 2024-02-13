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Домника Данилова

Место рождения

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.

Отец: Даниил Алексеев

Мать: Агафья Митрофанова

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Гаврилов

Отставной солдат
Рождение ребёнка
20.10.1833 ст.

Дочь: Прасковья Никитина

Отец ребёнка: Никита Гаврилов

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.12.1836 ст.

Сын: Ефим Никитин

Отец ребёнка: Никита Гаврилов

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.02.1838 ст.

Дочь: Агафья Никитина

Отец ребёнка: Никита Гаврилов

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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