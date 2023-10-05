Родионова Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.02.176
Дочь: Елена Валерьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение
18.01.1952
Отец: не указан
Рождение ребёнка
05.12.1972
Сын: Родионов Владимир Валерьевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родионов Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родионов Валерий