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Дубровин Степан

Место рождения

Страховка, Кузнецкий уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1908

Дата смерти

12.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1940 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Дубровин Дмитрий

Мать: не указана

Страховка, Кузнецкий уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
08.05.1940

Сын: Дубровин Вячеслав

Мать ребёнка: Елена

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена

Смерть
12.03.1942
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
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