Дубровин Степан
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти12.03.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Дубровин Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1940
Сын: Дубровин Вячеслав
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена
Смерть
12.03.1942
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область