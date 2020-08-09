Морковина (Баловнева) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорковина (Баловнева) Татьяна Федоровна

Морковина (Баловнева) Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1935

Дата смерти

09.08.2020

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1935

Отец: Баловнев Фёдор Семёнович

Мать: Баловнева Матрена Филипповна

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Котовка, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Около 1970
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
ул. Калинина, д. 33 Раньше дои принадлежал Тихненко. После Котовки семья Морковиных переехала в подмосковье. Там не прижились и попросили Беспаловых подыскать им дом во Льве Толстом. Так они стали с... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Подмосковье, Московская область, Российская Федерация
Место жительства
Неизвестно
Котовка, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
09.08.2020
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Похороны
Неизвестно
Острый Камень, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
похоронена рядом с Федором Баловневым