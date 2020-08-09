Морковина (Баловнева) Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1935
Дата смерти09.08.2020
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1935
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Около 1970
ул. Калинина, д. 33 Раньше дои принадлежал Тихненко. После Котовки семья Морковиных переехала в подмосковье. Там не прижились и попросили Беспаловых подыскать им дом во Льве Толстом. Так они стали с... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Подмосковье, Московская область, Российская Федерация
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.08.2020
Похороны
Неизвестно
Острый Камень, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
похоронена рядом с Федором Баловневым