Аристов Павел Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1980
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1980
Отец: Аристов Сергей Александрович
Мать: Аристова Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аристов ?
Мать ребёнка: Аристова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аристов ?
Мать ребёнка: Аристова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аристова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: неизвестно дочь или сын Павловна
Мать ребёнка: Аристова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аристова ?