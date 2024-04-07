Васева (Пустовалова) Татьяна Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васева (Пустовалова) Татьяна Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1974

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1974

Отец: Пустовалов Геннадий Иванович

Мать: Пустовалова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
28.01.1997

Дочь: Леконцева Кристина Владиславовна

Отец ребёнка: Васев Владислав Васильевич

Рождение ребёнка
12.12.2004

Дочь: Васева Александра Владиславовна

Отец ребёнка: Васев Владислав Васильевич

Рождение ребёнка
14.03.2005

Сын: Васев Павел Владиславович

Отец ребёнка: Васев Владислав Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васев Владислав Васильевич

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