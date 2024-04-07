Васева (Пустовалова) Татьяна Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1974
Рождение ребёнка
28.01.1997
Дочь: Леконцева Кристина Владиславовна
Отец ребёнка: Васев Владислав Васильевич
Рождение ребёнка
12.12.2004
Дочь: Васева Александра Владиславовна
Отец ребёнка: Васев Владислав Васильевич
Рождение ребёнка
14.03.2005
Сын: Васев Павел Владиславович
Отец ребёнка: Васев Владислав Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно