Паур (Гончальская) Михалина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паур (Гончальская) Михалина Михайловна

Место рождения

Тернополь, Тернопільська область

Дата рождения

1883

Дата смерти

18.10.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Гончальский Михаил

Мать: не указана

Тернополь, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Паур Мечислав Вячеславович

Отец ребёнка: Паур Вячеслав (Вацлав) Григорьевич

село Дитятки, Радомысльский уезд, Горностайлпольская волость Киевской губернии
Смерть
18.10.1966
Москва, город федерального значения Москва
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