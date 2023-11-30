Паур (Гончальская) Михалина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти18.10.1966
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Гончальский Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Паур Мечислав Вячеславович
Отец ребёнка: Паур Вячеслав (Вацлав) Григорьевич
село Дитятки, Радомысльский уезд, Горностайлпольская волость Киевской губернии
Смерть
18.10.1966
Москва, город федерального значения Москва