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Смирнов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1907

Дочь: Селиванова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Александровна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мелехова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Евдокия Александровна