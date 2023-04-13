Смирнов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1907
Дочь: Селиванова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Александровна
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мелехова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно