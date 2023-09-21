Кузеванова Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кузеванов Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Кузеванов Григорий Прохорович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Кузеванов Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Кузеванов Григорий Прохорович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Кузеванов Григорий Прохорович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Кузеванов Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Кузеванов Григорий Прохорович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кузеванов Тит Григорьевич
Отец ребёнка: Кузеванов Григорий Прохорович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Кузеванов Корнило Григорьевич
Отец ребёнка: Кузеванов Григорий Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно