Кузеванова Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузеванова Анна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Кузеванов Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Кузеванов Григорий Прохорович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Кузеванов Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Кузеванов Григорий Прохорович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Кузеванов Григорий Прохорович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кузеванов Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Кузеванов Григорий Прохорович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Кузеванов Тит Григорьевич

Отец ребёнка: Кузеванов Григорий Прохорович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Кузеванов Корнило Григорьевич

Отец ребёнка: Кузеванов Григорий Прохорович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузеванов Григорий Прохорович

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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