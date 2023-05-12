Попов Лука Авксентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Лука Авксентьевич

Попов Лука Авксентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Авксентий

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно