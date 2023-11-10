Ирина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Около 1799 г.р.
Около 1804 г.р.
Около 1808 г.р.
Около 1811 г.р.
Около 1815 г.р.
Около 1825 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Астафей Фомин

Отец ребёнка: Фома Кириллов

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Зиновей Фомин

Отец ребёнка: Фома Кириллов

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Илья Фомин

Отец ребёнка: Фома Кириллов

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Василий Фомин

Отец ребёнка: Фома Кириллов

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Зот Фомин

Отец ребёнка: Фома Кириллов

Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Андрей Фомин

Отец ребёнка: Фома Кириллов

Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фома Кириллов

Смерть
Неизвестно
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