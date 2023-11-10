Ирина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Астафей Фомин
Отец ребёнка: Фома Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Зиновей Фомин
Отец ребёнка: Фома Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Илья Фомин
Отец ребёнка: Фома Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Василий Фомин
Отец ребёнка: Фома Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Зот Фомин
Отец ребёнка: Фома Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Андрей Фомин
Отец ребёнка: Фома Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома Кириллов
Смерть
Неизвестно