Безгодова (Мальцова) Агафья Тихоновна
Место рождениясело Никольское д.Заостровская (городищенские деревни-?)
Дата рождения1807 ст.
Дата смертиДо 30.01.1844 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1807 ст.
Отец: Мальцов Тихон
Мать: не указана
село Никольское д.Заостровская (городищенские деревни-?)
Городищенских деревень умершего крестьянина Тихона Мальцова дочь (запись в МК о венчании с Безгодовым Архиппом Максимовичем- 12.02.1826).
Бракосочетание
12.02.1826 ст.
Жених - Место происхождения: завод Пожевский. Заводской работник. Дата бракосочетания: 12.02.1826. Дата венчания: 12.02.1826 Возраст: 23 лет Невеста - 19 лет. Поручители: Петр Безгодов Михайло Безгодо... Показать все
Рождение ребёнка
1834 ст.
Сын: Безгодов Георгий (Егор) Архипович
Отец ребёнка: Безгодов Архипп Максимович
Пожва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Год рождения высчитан по дате смерти. Место рождения - предположительное, первоначально - на основании найденной мной в архиве записи в МК о венчании его дочери Феклы Георгиевны Безгодовой ( с Николае... Показать все
Смерть
До 30.01.1844 ст.
30.01.1844 38-летний вдовец Безгодов Архипп Максимович женится 2 раз - на 40-летней вдове Екатерине Иларионовне Коракиной.