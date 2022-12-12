Безгодова (Мальцова) Агафья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безгодова (Мальцова) Агафья Тихоновна

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Место рождения

село Никольское д.Заостровская (городищенские деревни-?)

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

До 30.01.1844 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
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Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: Мальцов Тихон

Мать: не указана

село Никольское д.Заостровская (городищенские деревни-?)
Городищенских деревень умершего крестьянина Тихона Мальцова дочь (запись в МК о венчании с Безгодовым Архиппом Максимовичем- 12.02.1826).
Бракосочетание
12.02.1826 ст.

Муж: Безгодов Архипп Максимович

Жених - Место происхождения: завод Пожевский. Заводской работник. Дата бракосочетания: 12.02.1826. Дата венчания: 12.02.1826 Возраст: 23 лет Невеста - 19 лет. Поручители: Петр Безгодов Михайло Безгодо... Показать все
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Безгодов Георгий (Егор) Архипович

Отец ребёнка: Безгодов Архипп Максимович

Пожва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Год рождения высчитан по дате смерти. Место рождения - предположительное, первоначально - на основании найденной мной в архиве записи в МК о венчании его дочери Феклы Георгиевны Безгодовой ( с Николае... Показать все
Смерть
До 30.01.1844 ст.
30.01.1844 38-летний вдовец Безгодов Архипп Максимович женится 2 раз - на 40-летней вдове Екатерине Иларионовне Коракиной.
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