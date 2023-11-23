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Восторгов Николай Иоаннов
Восторгов Николай Иоаннов
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Древо
Место рождения
Кавказ
Дата рождения
1871
Пол
Мужской
Отец
Восторгов Иоанн Александров
1840 г.р.
Мать
Восторгова (Невская) Татиана Ксенофонтовна
1846 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец:
Восторгов Иоанн Александров
Мать:
Восторгова Татиана Ксенофонтовна
Кавказ
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