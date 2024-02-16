Сенченко Пелагия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.01.1832 ст.
Дочь: Сенченко Домникия Васильевна
Отец ребёнка: Сенченко Василий Трофимович
Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 1 от 03.01.1832, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=793
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно