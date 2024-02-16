Сенченко Пелагия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенченко Пелагия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1832 ст.

Дочь: Сенченко Домникия Васильевна

Отец ребёнка: Сенченко Василий Трофимович

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 1 от 03.01.1832, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=793
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сенченко Василий Трофимович

Смерть
Неизвестно
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