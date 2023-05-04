Зубкова (Буданова) Людмила Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубкова (Буданова) Людмила Олеговна

Место рождения

г. Снежное

Дата рождения

09.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1986

Отец: Буданов Олег Валентинович

Мать: Белова Ирина Юрьевна

г. Снежное
Рождение ребёнка
05.09.2008

Дочь: Скворцова Алфея Алексеевна

Отец ребёнка: Скворцов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
17.08.2015

Сын: Зубков Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Зубков Сергей Вячеславович

Развод
?.06.2021

Муж: не указан