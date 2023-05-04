Зубкова (Буданова) Людмила Олеговна
Место рожденияг. Снежное
Дата рождения09.12.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1986
Отец: Буданов Олег Валентинович
Мать: Белова Ирина Юрьевна
г. Снежное
Рождение ребёнка
05.09.2008
Дочь: Скворцова Алфея Алексеевна
Отец ребёнка: Скворцов Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
17.08.2015
Отец ребёнка: Зубков Сергей Вячеславович
Развод
?.06.2021
Муж: не указан