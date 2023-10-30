Худобородова (Мальцева) Анисья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худобородова (Мальцева) Анисья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

27 лет в 1850 г. ГАТО (Тоболськ) Ревизские сказки о крестьянах Терсюкской волости, Ф. И154, Оп.8, Д.719, Село Терсюкское, 2212382 ит 4 лист 426
Бракосочетание
20.01.1847

Муж: Худобородов Евфим Васильев

Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
20 января 1847 Терсюкской слободы крестьянский сын Евфим Васильев Худобородов, первым браком, православный, 22 года и девица Анисья Васильева дочь деревни Коноваловой (?) крестьянина Василия Мальцева,... Показать все
Рождение ребёнка
1848

Сын: Худобородов Дмитрей Ефимов

Отец ребёнка: Худобородов Евфим Васильев

Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
2 и 1/2 лет в 1850 г. ГАТО (Тоболськ) Ревизские сказки о крестьянах Терсюкской волости, Ф. И154, Оп.8, Д.719, Село Терсюкское, 2212382 ит 4 лист 426
Смерть
Неизвестно
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