Худобородова (Мальцева) Анисья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
27 лет в 1850 г. ГАТО (Тоболськ) Ревизские сказки о крестьянах Терсюкской волости, Ф. И154, Оп.8, Д.719, Село Терсюкское, 2212382 ит 4 лист 426
Бракосочетание
20.01.1847
20 января 1847 Терсюкской слободы крестьянский сын Евфим Васильев Худобородов, первым браком, православный, 22 года и девица Анисья Васильева дочь деревни Коноваловой (?) крестьянина Василия Мальцева,... Показать все
Рождение ребёнка
1848
Сын: Худобородов Дмитрей Ефимов
Отец ребёнка: Худобородов Евфим Васильев
2 и 1/2 лет в 1850 г. ГАТО (Тоболськ) Ревизские сказки о крестьянах Терсюкской волости, Ф. И154, Оп.8, Д.719, Село Терсюкское, 2212382 ит 4 лист 426
Смерть
Неизвестно