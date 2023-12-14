Перова (Ларенова) Дарья Ерофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1759
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Климова Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Перов Василий Данилович
Упоминание
1762
Перепись населения | 3-я Ревизская сказка, 1762г.
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Перов Василий Данилович
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Перов Василий Данилович
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Перов Василий Данилович
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Перов Василий Данилович
Упоминание
?.04.1782
Перепись населения | 4-я Ревизская сказка, 1782г.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно