Перова (Ларенова) Дарья Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перова (Ларенова) Дарья Ерофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1759

Муж: Перов Василий Данилович

Русская Березовка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Климова Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Перов Василий Данилович

Русская Березовка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
1762
Русская Березовка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Перепись населения | 3-я Ревизская сказка, 1762г.
Рождение ребёнка
1764

Сын: Перов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Перов Василий Данилович

Русская Березовка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Перов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Перов Василий Данилович

Русская Березовка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Перов Семен Васильевич

Отец ребёнка: Перов Василий Данилович

Русская Березовка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Перов Никита Васильевич

Отец ребёнка: Перов Василий Данилович

Русская Березовка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
?.04.1782
Русская Березовка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Перепись населения | 4-я Ревизская сказка, 1782г.
Место жительства
Неизвестно
Русская Березовка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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