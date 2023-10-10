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Фатеев Александр Анатольевич

Место рождения

Быков, Долинский, Сахалинская область

Дата рождения

30.08.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1967

Отец: Фатеев Анатолий Елизарович

Мать: Фатеева Александра Максимовна

Быков, Долинский, Сахалинская область
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