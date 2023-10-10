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Фатеев Александр Анатольевич
Фатеев Александр Анатольевич
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Место рождения
Быков
, Долинский, Сахалинская область
Дата рождения
30.08.1967
Пол
Мужской
Отец
Фатеев Анатолий Елизарович
1938 г.р.
Мать
Фатеева (Третьякова) Александра Максимовна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1967
Отец:
Фатеев Анатолий Елизарович
Мать:
Фатеева Александра Максимовна
Быков
, Долинский, Сахалинская область
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