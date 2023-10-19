Матросов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матросов Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1991

Отец: не указан

Мать: Матросова Светлана Владимировна

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