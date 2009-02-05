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Селезнев Арсений Витальевич
Селезнев Арсений Витальевич
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Место рождения
Бишкек
Дата рождения
05.02.2009
Пол
Мужской
Отец
Селезнев Виталий Сергеевич
1974 г.р.
Мать
Селезнева Лариса Александровна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.2009
Отец:
Селезнев Виталий Сергеевич
Мать:
Селезнева Лариса Александровна
Бишкек
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