Александровский Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1995
Сын: Александровский Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: Ахмина Ирина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно