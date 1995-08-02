Александровский Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александровский Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1974 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1995

Сын: Александровский Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Ахмина Ирина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахмина Ирина Владимировна

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