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Платенко Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1954

Отец: Бартюк Иван

Мать: Бартюк Анна

Рождение ребёнка
05.10.1977

Дочь: Ткачук Олеся Михайловна

Отец ребёнка: Платенко Михаил Ильич

Рождение ребёнка
21.03.1981

Сын: Платенко Денис Михайлович

Отец ребёнка: Платенко Михаил Ильич

Рождение ребёнка
10.11.1989

Сын: Платенко Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Платенко Михаил Ильич