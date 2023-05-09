Платенко Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.07.1954
Отец: Бартюк Иван
Мать: Бартюк Анна
Рождение ребёнка
05.10.1977
Дочь: Ткачук Олеся Михайловна
Отец ребёнка: Платенко Михаил Ильич
Рождение ребёнка
21.03.1981
Сын: Платенко Денис Михайлович
Отец ребёнка: Платенко Михаил Ильич
Рождение ребёнка
10.11.1989
Сын: Платенко Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Платенко Михаил Ильич