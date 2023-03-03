Гайнутдинова Римма Сайдашевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнутдинова Римма Сайдашевна

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Место рождения

Малиновкий

Дата рождения

02.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1982

Отец: не указан

Мать: Гайнутдинова Рузиля

Малиновкий
Рождение ребёнка
28.04.2006

Сын: Тазеев Нияз Наилевич

Отец ребёнка: Тазеев Наиль Шаукатович

Зеленодольск, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
13.01.2013

Дочь: Тазеева Алия Наилевна

Отец ребёнка: Тазеев Наиль Шаукатович

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