Гайнутдинова Римма Сайдашевна
Место рожденияМалиновкий
Дата рождения02.02.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1982
Отец: не указан
Мать: Гайнутдинова Рузиля
Малиновкий
Рождение ребёнка
28.04.2006
Сын: Тазеев Нияз Наилевич
Отец ребёнка: Тазеев Наиль Шаукатович
Зеленодольск, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
13.01.2013
Дочь: Тазеева Алия Наилевна
Отец ребёнка: Тазеев Наиль Шаукатович