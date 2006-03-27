юлдашева (юлдашева) хамида
Место рожденияРоссия
Дата рождения1914
Дата смерти27.03.2006
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Юлдашева Гыйндалиф
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
23.08.1937
Дочь: Юлдашева Мухаррира
Отец ребёнка: Юлдашев мухаммадзаки
с. Ибряево Оренбургской обл.
Смерть
27.03.2006
с. Ибряево Оренбургской обл.
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с. Ибряево Оренбургской области