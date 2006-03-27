юлдашева (юлдашева) хамида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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юлдашева (юлдашева) хамида

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1914

Дата смерти

27.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Юлдашева Гыйндалиф

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
23.08.1937

Дочь: Юлдашева Мухаррира

Отец ребёнка: Юлдашев мухаммадзаки

с. Ибряево Оренбургской обл.
Смерть
27.03.2006
с. Ибряево Оренбургской обл.
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с. Ибряево Оренбургской области
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