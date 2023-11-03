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Некрасов Василий Карпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: Некрасов Карп Степанов

Мать: Некрасова 1 жена

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Некрасов Василий Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Агрофена Павлова

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Лапина Анисья Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Агрофена Павлова

Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Суслова Ирина Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Агрофена Павлова

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Попова Матрона Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Агрофена Павлова

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Карташева Ирина Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Агрофена Павлова

Рождение ребёнка
11.12.1770

Сын: Некрасов Данила Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Агрофена Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Агрофена Павлова

Краснослободского дистрикта, д. старицы крестьянская дочь
Смерть
1794
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