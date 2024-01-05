Норбоев Бэликтэ Мункуевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Норбоев Бэликтэ Мункуевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.2012

Дочь: Норбоева Санжима Бэликтэевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.03.2015

Сын: Норбоев Дамба Бэликтэевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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