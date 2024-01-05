Норбоев Бэликтэ Мункуевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.11.2012
Дочь: Норбоева Санжима Бэликтэевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.03.2015
Сын: Норбоев Дамба Бэликтэевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности