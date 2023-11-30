Штыров Максим Юрьевич
Место рождения
Дата рождения17.04.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.07.1999
Жена: Штырова Надежда
Рождение ребёнка
23.09.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Штырова Надежда
Рождение ребёнка
24.07.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Штырова Надежда