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Штыров Максим Юрьевич

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

17.04.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1979 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
10.07.1999

Жена: Штырова Надежда

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.09.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Штырова Надежда

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.07.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Штырова Надежда

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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