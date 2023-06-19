Голота Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голота Тимофей

Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

1800

Дата смерти

1890

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Голота Даниил

Мать ребёнка: Голота ?

Рождение ребёнка
14.10.1892

Сын: Голота Ананий Тимофеевич

Мать ребёнка: Голота ?

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Голота ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голота Василий

Мать ребёнка: Голота ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Голота ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голота Николай

Мать ребёнка: Голота ?

Смерть
1890
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
неизвестно