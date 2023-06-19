Голота Тимофей
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Голота Даниил
Мать ребёнка: Голота ?
Рождение ребёнка
14.10.1892
Мать ребёнка: Голота ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голота Василий
Мать ребёнка: Голота ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голота Николай
Мать ребёнка: Голота ?
Смерть
1890
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
неизвестно