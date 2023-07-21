Попов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Александр

Попов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Варфоломей

Мать: ?

Рождение ребёнка
27.12.1909

Сын: Попов Павел

Мать ребёнка: ?

Харитоновская деревня, Спасская волость, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Иван

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коптяева Ольга

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно