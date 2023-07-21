Попов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Варфоломей
Мать: ?
Рождение ребёнка
27.12.1909
Сын: Попов Павел
Мать ребёнка: ?
Харитоновская деревня, Спасская волость, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Иван
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коптяева Ольга
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно