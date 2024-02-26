Иван Савельев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Савельев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1690 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Савелий Иванов (Ич)

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

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