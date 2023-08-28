Павличенко (Абрамова) Мария Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Абрамов Андрей
Рождение ребёнка
Около 1933
Рождение ребёнка
Около 1934
Рождение ребёнка
01.08.1951
с.Колтуновка Алексевского района Белгородской области
Смерть
1985