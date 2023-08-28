Павличенко (Абрамова) Мария Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павличенко (Абрамова) Мария Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Между 1884 и 1885 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Абрамов Андрей

Мать: Абрамова Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павличенко (митрофанович) Семен Митрофанович

Рождение ребёнка
Около 1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павличенко (митрофанович) Семен Митрофанович

Рождение ребёнка
01.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павличенко (митрофанович) Семен Митрофанович

с.Колтуновка Алексевского района Белгородской области
Смерть
1985
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