Пшеничникова (Борисова) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1933
Дата смерти25.11.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1933
Отец: Борисов Василий
Мать: Матрёна
Рождение ребёнка
15.01.1957
Сын: Пшеничников Вячеслав Юрьевич
Отец ребёнка: Пшеничников Юрий Александрович
Рождение ребёнка
28.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пшеничников Юрий Александрович
Рождение ребёнка
20.03.1965
Сын: Пшеничников Алексей Юрьевич
Отец ребёнка: Пшеничников Юрий Александрович
Рождение ребёнка
03.06.1968
Дочь: Лидия Юрьевна
Отец ребёнка: Пшеничников Юрий Александрович
Смерть
25.11.2012