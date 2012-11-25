Пшеничникова (Борисова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПшеничникова (Борисова) Наталья Васильевна

Пшеничникова (Борисова) Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1933

Дата смерти

25.11.2012

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1933

Отец: Борисов Василий

Мать: Матрёна

Рождение ребёнка
15.01.1957

Сын: Пшеничников Вячеслав Юрьевич

Отец ребёнка: Пшеничников Юрий Александрович

Рождение ребёнка
28.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пшеничников Юрий Александрович

Рождение ребёнка
20.03.1965

Сын: Пшеничников Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Пшеничников Юрий Александрович

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.06.1968

Дочь: Лидия Юрьевна

Отец ребёнка: Пшеничников Юрий Александрович

Смерть
25.11.2012
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close