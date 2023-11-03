Булыцина (Пиголева) Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулыцина (Пиголева) Агафья Васильевна

Булыцина (Пиголева) Агафья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Пигалев Василий Захаров

Мать: Пиголева Мариамна Петрова

Бракосочетание
15.02.1853

Муж: Булыцин Илья Ильин

М. 22 ж. 23
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Булыцин Михаил Ильин

Отец ребёнка: Булыцин Илья Ильин

Рождение ребёнка
29.06.1855

Дочь: Марфа Ильина

Отец ребёнка: Булыцин Илья Ильин

Рождение ребёнка
19.05.1859

Дочь: Елена Ильина

Отец ребёнка: Булыцин Илья Ильин

Рождение ребёнка
17.11.1862

Сын: Булыцин Григорий Ильин

Отец ребёнка: Булыцин Илья Ильин

Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Кондратова Евдокия Ильина

Отец ребёнка: Булыцин Илья Ильин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булыцин Ефим Ильин

Отец ребёнка: Булыцин Илья Ильин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close