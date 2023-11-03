Булыцина (Пиголева) Агафья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Пигалев Василий Захаров
Бракосочетание
15.02.1853
Муж: Булыцин Илья Ильин
М. 22 ж. 23
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Булыцин Михаил Ильин
Отец ребёнка: Булыцин Илья Ильин
Рождение ребёнка
29.06.1855
Дочь: Марфа Ильина
Отец ребёнка: Булыцин Илья Ильин
Рождение ребёнка
19.05.1859
Дочь: Елена Ильина
Отец ребёнка: Булыцин Илья Ильин
Рождение ребёнка
17.11.1862
Отец ребёнка: Булыцин Илья Ильин
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Кондратова Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Булыцин Илья Ильин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булыцин Ефим Ильин
Отец ребёнка: Булыцин Илья Ильин
Смерть
Неизвестно