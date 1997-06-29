Иванова (Александрова) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения01.02.1906
Дата смерти29.06.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1906
Бракосочетание
17.05.1930
Рождение ребёнка
10.02.1931
Сын: Степанов Леонид Степанович
Отец ребёнка: Иванов Степан Иванович
Рождение ребёнка
06.09.1933
Сын: Иванов Георгий Степанович
Отец ребёнка: Иванов Степан Иванович
Смерть
29.06.1997
91 год