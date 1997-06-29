Иванова (Александрова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Александрова) Анна Александровна

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Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

01.02.1906

Дата смерти

29.06.1997

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1906

Отец: Спиридонов Александр Спиридонович

Мать: Спиридонова Христина Максимовна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
17.05.1930

Муж: Иванов Степан Иванович

Рождение ребёнка
10.02.1931

Сын: Степанов Леонид Степанович

Отец ребёнка: Иванов Степан Иванович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
06.09.1933

Сын: Иванов Георгий Степанович

Отец ребёнка: Иванов Степан Иванович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
29.06.1997
91 год
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